Рада підтримала законопроект про відповідальність за домашнє насилля

Верховна Рада ухвалила законопроект про запобігання домашньому насильству. Документ підтримав 241 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект імплементує положення конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка також відома як Стамбульська конвенція.

Законопроект, зокрема, запроваджує термін «домашнє насильство», яке карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, арештом на термін до шести місяців, обмеженням волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на термін до двох років.

Документ також доповнює Кримінальний кодекс України статтею про «примушування до шлюбу» і встановлює покарання за це правопорушення у формі арешту на термін до шести місяців, обмеження волі на термін до трьох років або позбавлення волі на аналогічний термін.

У випадку підписання законопроекту президентом України документ стане чинним через рік з дня його опублікування.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок ухвалена в 2011 році. Тоді її підписала й Україна. Проект закону про ратифікацію конвенції зареєстрований у Верховній Раді у листопаді 2016 році, він переданий на доопрацювання в профільний комітет.