Бойовики «ДНР» застосували фосфорну міну в зоні АТО – штаб

У Донецькій області бойовики сепаратистського угруповання «ДНР» застосували заборонену міжнародними конвенціями фосфорну міну, заявив у Facebook штаб української воєнної операції на Донбасі.

За словами українських військових, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У штабі антитерористичної операції заявили, що контрольні органи обстежили боєприпас і підтвердили, що це була фосфорна міна.

В угрупованні «ДНР» інформацію наразі не коментували.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.