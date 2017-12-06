У Запоріжжі призначили дату суду над директором титано-магнієвого комбінату

Колегія суддів Заводського районного суду Запоріжжя 6 грудня призначила засідання з розгляду по суті справи директора Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) Володимира Сивака на 10:00 7 грудня.

Під час підготовчого засідання суді також ухвалили не задовольняти клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення Володимира Сивака від виконання службових обов’язків терміном на два місяці. Колегія суддів залишила без задоволення і клопотання захисників директора ЗТМК щодо повернення обвинувального акту прокурору, як такого, що складений з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу України.

Раніше, упродовж осені 2017 року, підготовчі засідання у цій справі суд тричі переносилися: двічі через неявку адвокатів на суд, у зв’язку з їхньою участю в інших судових справах, та через хворобу Володимира Сивака.

24 вересня 2016 року Солом’янський районний суд Києва обрав для Сивака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже шести мільйонів гривень. Через кілька днів за нього внесли заставу.

За день до цього Сивака затримали, а на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті відбулися обшуки. НАБУ підозрює Сивака в розкраданні 492 мільйонів гривень. За версією слідства, впродовж 2014 – 2015 років на модернізацію виробництва ЗТМК компанія-співвласник виділила 880 мільйонів гривень, проте директор підприємства вчинив розтрату 492 мільйонів гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб.

Запорізький титано-магнієвий комбінат створений у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Зараз у Господарському судді Запорізької області також розглядається справа щодо повернення ЗТМК до сфери державного управління. 11 жовтня колегія суддів вирішила тимчасово зупинити розгляд цієї справи – до 21 червня 2018 року.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.