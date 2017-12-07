Українцю Балуху в Криму висунули обвинувачення за новою статтею – правозахисники

6 грудня українцю Володимиру Балуху в анексованому Росією Криму висунули обвинувачення за новою статтею, повідомили в «Кримській правозахисній групі».

За інформацією правозахисників, його обвинувачують у «дезорганізації діяльності установ, які забезпечують ізоляцію від суспільства».

У «Кримській правозахисній групі» зазначили, що обвинувачення висунули в рамках провадження, яке правоохоронці відкрили під час утримування Балуха в СІЗО Сімферополя. Раніше в цій справі активіста звинувачували в «застосуванні насилля стосовно представника влади».

«Заміна статті в обвинуваченні веде до більш серйозних наслідків для українця. Імовірність того, що в рамках цієї кримінальної справи його знову відправлять в СІЗО, досить велика», – вважають правозахисники.

У повідомленні «Кримської правозахисної групи» повідомили, що за версією слідства, 11 серпня Балух під час ранкового огляду камери ізолятора тимчасового тримання двічі вдарив капітана – у живіт і по руці. Захист українця, зі свого боку, заявляє, що саме співробітник ізолятора вдарив Балуха.

1 грудня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд у Криму вирішив українського активіста Володимира Балуха, який перебував у СІЗО, відпустити під домашній арешт. Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму задовольнив апеляцію захисту активіста і скасував рішення Роздольненського суду про його арешт.

ФСБ Росії затримала а Балуха рік тому, заявивши, що на горищі будинку, де він живе, виявили патрони і тротилові шашки.

У серпні 2017 року суд постановив засудити Балуха на три роки і сім місяців колонії. Однак під час розгляду апеляції вирок скасували, і справу відправили на повторний розгляд.

Захист активіста і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.