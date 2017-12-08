У Дніпрі в реанімації помер боєць, якому снайпер влучив у голову

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, в реанімаційному відділенні, від вкрай тяжкого поранення в голову, отриманого в зоні бойових дій на Донбасі, помер 29-річний боєць Іван Дубей, військовослужбовець 10-ї гірничо-штурмової бригади. Інформацію про це Радіо Свобода 8 грудня підтвердили в лікарні.

За інформацією медиків, лікарі боролися за його життя більше ніж тиждень. Як поінформували лікарі, боєць отримав дуже тяжке проникаюче поранення голови, несумісне з життям. У зоні АТО снайпер влучив йому в голову.

Боєць був вихідцем з села Ворони на Івано-Франківщині.

Цього тижня у лікарні Дніпра від тяжких поранень в голову, отриманих у зоні бойових дій на Донбасі, померло ще двоє військових. За даними з лікарні імені Мечникова, у медзакладі у вкрай тяжкому стані перебуває ще п’ятеро бійців.

6 грудня президент Петро Порошенко повідомив, що за час бойових дій на сході України загинули понад 2750 українських військових.