Українці в’їжджатимуть до Єгипту на підставі електронної візи – МЗС

Українці в’їжджатимуть до Єгипту на підставі електронної візи, «e-Visa», повідомляє 8 грудня Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

За повідомленням, єгипетська сторона 3 грудня почала роботу системи видачі електронних віз для в’їзду в Єгипет як альтернативи візам, які також можуть бути придбані в пунктах пропуску через державний кордон Єгипту.

«З метою оформлення візи громадяни України, які планують поїздку до Єгипту з туристичною або діловою метою, а також з метою транзиту територією країни, можуть подати он-лайн заяву на офіційному веб-сайті www.egyptvisa.com протягом 90 днів до запланованої дати в’їзду», – йдеться в повідомленні.

Для оформлення електронної візи заявник повинен мати закордонний паспорт, дійсний протягом восьми місяців з дати прибуття в країну, електронну копію паспорта для завантаження під час подання заяви на сайті, документи, що підтверджують мету і строки запланованої поїздки, зворотні квитки і платіжну банківську картку.

Після заповнення необхідних форм і он-лайн сплати консульського збору (25 доларів) заявник отримує копію електронної візи – «e-Visa» електронною поштою.

Документ необхідно роздрукувати і після прибуття пред’явити представникам прикордонного контролю Єгипту.

Для оформлення електронної візи дітям, які мають окремий паспорт, подаються окремі заяви.

Оформляти e-Visa рекомендується не менше, ніж за сім днів до запланованої подорожі, додають у МЗС.

Наприкінці жовтня Міністерство закордонних справ України радило українцям утриматися від відвідування Єгипту без нагальної потреби через продовження на три місяці терміну надзвичайного стану і складної ситуації з безпекою там.