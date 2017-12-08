У Києві мітингують на підтримку Володимира Балуха, засудженого в Криму

У Києві 8 грудня на вулиці Героїв Небесної сотні відбувається акція на підтримку засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Організаторами виступили Кримська правозахисна група і Кримський центр ділового й культурного співробітництва «Український дім».

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд у Криму 1 грудня вирішив відпустити під домашній арешт українського активіста Володимира Балуха, який перебував у СІЗО.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Балухові заборонили залишати житло, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом і поштою.

Днями підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму задовольнив апеляцію захисту активіста і скасував рішення Роздольненського суду про його арешт.

У серпні 2017 року суд постановив засудити Балуха на три роки і сім місяців колонії. Однак під час розгляду апеляції вирок скасували, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ Росії затримала а Балуха рік тому, заявивши, що на горищі будинку, де він живе, виявили патрони і тротилові шашки.

Захист активіста і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.