Порошенко заявляє, що не допустить політичного втручання в роботу антикорупційних органів

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не допустить політичного втручання в діяльність українських антикорупційних органів.

«Ніяких небезпек щодо політичного втручання в діяльність антикорупційної інституції я не допущу… Потрібно прискорити призначення аудиту, потрібно забезпечити ефективний захист від будь-якого політичного втручання політиків у роботу НАБУ і політизації роботи будь-яких правоохоронних органів і бажання впливати на їхню роботу», – сказав Порошенко з президентом Литви Далею Ґрібаускайте 8 грудня у Вільнюсі.

За словами президента, також є неприйнятним, коли керівники будь-яких правоохоронних органів, в тому числі антикорупційних, «починають грати на політичному полі».

Напередодні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард висловила стурбованість від імені фонду щодо ситуації навколо антикорупційних органів України – Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це сталося після повідомлення про зареєстрований у Верховній Раді законопроект, що дозволяє звільнення керівництва антикорупційних органів.

Своє занепокоєння законопроектом також висловили представники Світового банку і зазначили, що «напади» на НАБУ й САП загрожують їхній здатності боротися з корупцією і відновлювати викрадені активи.

Заяви щодо підтримки роботи в Україні антикорупційних органів висловили за останні дні і Європейська служба зовнішніх справ і Державний департамент США.

Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України в разі звільнення керівництва антикорупційних органів, яке може відбутися в зв’язку з міжвідомчим конфліктом між ГПУ, НАБУ і САП.

Артем Ситник і Назар Холодницький цього тижня у Вашингтоні беруть участь у Глобальному форумі з повернення активів, де, поряд з іншими питаннями, розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні.

7 грудня Верховна Рада проголосувала за усунення народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції.