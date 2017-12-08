Понад 15 мільйонів гривень заплатили з бюджету через «беззаконня» органів влади у 2017 році – #Точно

Витрати на відшкодування збитків, завданих громадянам незаконними діями органів влади України, протягом трьох кварталів 2017 року склали понад 15 мільйонів гривень. Така інформація міститься у звіті про виконання бюджету України, опублікованому на порталі державного казначейства, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Виплачена за рішеннями судів компенсація враховує відшкодування збитків, завданих діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду й інших органів влади. Минулого року з бюджету на аналогічні компенсації витратили понад 18 мільйонів гривень. У 2015 році заплатили понад 15 мільйонів гривень.

Загалом до кінця 2017 року уряд на аналогічні витрати виділив 27 мільйонів гривень. У бюджеті на 2018 рік передбачено – 33 мільйони.