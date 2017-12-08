«Росатом»: джерелом радіоактивного викиду восени міг бути згорілий в атмосфері супутник

Комісія, яку створила російська корпорація ядерної енергії «Росатом» для дослідження витоку радіонукліду рутеній-106, дійшла висновку, що його джерелом міг бути згорілий в атмосфері супутник, повідомив заступник директора Інституту безпечного розвитку атомної енергетики Російської академії наук Рафаель Арутюнян.

«Зараз розглядаємо варіант зі згорянням в атмосфері штучного супутника», – сказав Арутюнян.

Він додав, що першою гіпотезою походження рутенія-106 було виробництво медичних препаратів.

«Однак «чистий» рутеній-106 для медичних цілей в Росії отримують шляхом опромінення спеціальних мішеней в ядерних реакторах. Максимальна активність одержуваних партій препарату не перевищує декількох десятків мілікюрі, а максимальна сумарна активність медичного рутенію-106, виробленого в Росії, не перевищує одного кюрі. Відповідно, медзаклади не можуть розглядатися як джерела викидів через дуже малу сумарну активність застосовуваних препаратів», – зазначив Арутюнян.

Він також заявив, що комісія не вважає джерелом викиду ядерний комбінат «Маяк» в Челябінській області, що на Південному Уралі.

У листопаді Російська Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет) опублікувала дані, що свідчать про «екстремально високий» рівень радіаційного забруднення саме поблизу «Маяка».

Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) 9 листопада заявив, що зафіксував радіоактивну хмару над Європою. Експерти інституту заявили, що це може свідчити про аварію з витоком радіації на ядерному об'єкті в Росії чи Казахстані наприкінці вересня. Перед цим радіоактивну хмару над Європою зафіксували і вчені з Німеччини. Вони також вказували на південь Уралу як імовірне джерело викиду радіоактивної речовини рутеній-106.

Рутеній-106 – це радіонуклід, який є продуктом розщеплення атомів у ядерному реакторі. Через короткий період напіврозпаду, близько року, рутеній-106 використовується в медицині. Французький інститут вказав, що витік не спричинив жодного впливу на здоров’я людей чи навколишнє середовище в Європі.

Водночас, згідно з оцінкою IRSN, початкова кількість речовини була значною, і якщо б аварія такого масштабу відбулася у Франції, це вимагало б евакуації всіх людей у радіусі кількох кілометрів від місця аварії.