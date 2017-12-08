ЄС закликає Київ «посилити зусилля» щодо незалежності і дієвості антикорупційних установ

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні закликала Україну посилити антикорупційні установи, їхню незалежність та зробити їх ефективними та дієздатними.

«Боротьба з корупцією – це основа всіх реформ. Багато вже досягнуто, однак деякі політичні умови щодо подолання корупції все ще повинні бути виконані. Події у сфері протидії корупції, які нас, як партнерів України, непокоять, ми теж обговорювали. Прем’єр-міністр нас запевнив у своєму бажанні та рішучості вирішити це питання. За допомоги ЄС та інших міжнародних партнерів Україна заснувала нові антикорупційні установи», – заявила Моґеріні на спільному прес-брифінгу із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Вона зауважила, що ЄС закликає українську владу посилити зусилля для забезпечення незалежності антикорупційних органів, а також «здатність до дій та повну ефективність національних антикорупційних установ».

ЄС буде продовжувати підтримку і моніторинг всіх дій української влади у цій сфері, наголосила високий представник ЄС із зовнішньої політики.

Зі свого боку, Володимир Гройсман висловив сподівання, що ініціатива президента внесення до Верховної Ради закону про створення Антикорупційного суду.

«Ми будемо всіляко підтримувати швидке схвалення цього рішення, щоб в Україні в 2018 році запрацював новий антикорупційний суд. Це буде дуже міцний, сильний крок на шляху боротьби із корупцією. Хоча хочу підкреслити, що з боку уряду були зроблені кроки, які не залишають поле для корупційності, бо важливо – знищувати підстави будь-яких корупційних проявів», – заявив у Брюсселі український прем’єр.

У Верховній Раді 6 грудня зареєстрували законопроект №7362, який передбачає можливість звільнення парламентом керівників антикорупційних органів. Згідно з документом, питання про висловлення їм недовіри може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту. Проте 7 грудня документ зняли з порядку денного, повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

Президент України Петро Порошенко заявив 7 грудня про внесення власного законопроекту про антикорупційний суд, якщо у Верховній Раді до початку наступного тижня не буде прогресу з цього приводу.

Він також звернувся до народних депутатів з пропозицією зняти з порядку денного старий законопроект «Про антикорупційні суди», як це рекомендувала Венеціанська комісія, і «розчистити простір для нового проекту», додав Порошенко.

Західні партнери давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціального антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відібраних суддів і розглядав би справи щодо корупції.