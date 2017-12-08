НАЗК повідомило, що припиняє доступ НАБУ до реєстру декларацій

Національне агентство України з питань запобігання корупції повідомило, що припиняє доступ співробітників Національного антикорупційного бюро до документів з конфіденційною інформацією в реєстрі електронних декларацій доходів посадових осіб.

У відомстві підкреслили, що рішення підтримали всі члени НАЗК. В агентстві заявили, що доступ співробітників НАБУ припинили на період з’ясування обставин, «що вказують на зміну статусу щорічної декларації за 2016 рік одного із суб’єктів декларування».

«Національне агентство зафіксувало, що була зроблена та підтверджена власним електронним цифровим підписом уповноваженої особи НАБУ зміна е-декларації», – зазначили у відомстві.

У НАЗК заявили, що звернуться до правоохоронних органів.

У Національному антикорупційному бюро поки не коментували рішення.

У січні 2017 року НАБУ та НАЗК підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між відомствами. 10 травня Національне антикорупційне бюро отримало віддалений прямий доступ до реєстру декларацій з використанням захищеного каналу зв’язку. У НАЗК підкреслили, що положення меморандуму забороняють втручання в зміст документів.