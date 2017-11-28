Суд переніс на 6 грудня розгляд адмінпротоколу НАЗК щодо Ситника

Солом’янський районний суд Києва переніс на 6 грудня розгляд адміністративного протоколу, складного Національним агентством із запобігання корупції щодо директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Розгляд протоколу перенесли у зв’язку з неможливістю Ситника брати участь у засіданні.

НАЗК 13 листопада надало до суду протокол стосовно директора Артема Ситника, у діях якого агентство вбачає адміністративне порушення.

За даними НАЗК , протокол було складено через «невиконання законних вимог» – Артем Ситник відмовив НАЗК у наданні у визначені законодавством терміни «копії документів та інформації, а також надав їх не в повному обсязі, чим учинив адміністративне правопорушення.

Водночас у НАБУ стверджують, що у визначені законом терміни надали відповідь на запит НАЗК і надіслали копії всіх запитуваних документів, також роз’яснили відсутність конфлікту інтересів у описаному НАЗК випадку. Сам Ситник не виключає можливість здійснення тиску на нього і його відомство через антикорупційну діяльність.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.