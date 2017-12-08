Мін’юст заперечує твердження НАБУ про ризик знищення документів

У Міністерстві юстиції України заперечують твердження Національного антикорупційного бюро України про ризик знищення документів, які мали бути надані міністерством у рамках розслідування кримінального провадження детективами НАБУ.

«Звинувачення щодо можливого ризику знищення будь-яких документів є безпідставними та не можуть бути передумовою для здійснення незаконних обшуків», – сказала перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька, заяву якої наводить сайт Мін’юсту 8 грудня.

Також у міністерстві вказують, що ризику знищення документів не було, оскільки «всі матеріали зазначеної справи у будь-якому випадку зберігаються в Європейському суді з прав людини» і «до них завжди можна отримати доступ через електронну систему».

Раніше 8 грудня Міністерство юстиції звернулося до генпрокурора Юрій Луценко через обшуки, які зранку в будівлі відомства проводили співробітники НАБУ.

У Національному антикорупційному бюро підтверджують проведення обшуків у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України і наголошують на їх законності.

Як повідомляє прес-служба бюро, невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін’юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

У НАБУ зауважують, що 23 листопада 2017 року судом санкціоновано доступ до цих матеріалів. «Увечері 7 грудня детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено», – йдеться у повідомленні.

У бюро наголошують, що слідчу дію провели з метою врятування майна, яке може мати ознаки речових доказів. Крім того, 8 грудня детективи провели санкціонований обшук за місцем проживання одного з посадовців Мін’юсту, під час якого в приватному помешканні вилучено службові документи, які міністерство мало надати НАБУ на виконання ухвали суду, додають у бюро.