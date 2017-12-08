У Таджикистані арештували журналіста, який заявляв про вимагання хабара з боку посадовців

У Таджикистані 8 грудня арештували журналіста Хайрулло Мірсаїдов, його звинувачують у розкраданні, підбурюванні до ненависті, підробці документів та неправдивому свідченні поліції.

Родичі Мірсаїдова розповіли Радіо Свобода, що журналіста затримали 5 грудня, і він перебував під вартою ще до рішення суду.

Минулого місяця Мірсаїдов заявив у коментарі Радіо Свобода, що офіційно повідомив президентові Таджикистану Емомалі Рахмону, генеральному прокуророві Юсуфу Рахмону та губернаторові Согдійської області Абдурахмону Кодірі про, за його словами, вимагання хабара з боку органів влади в Согдійській області.

Мірсаїдов пояснював, що відмовився платити тисячу доларів посадовцям, які допомогли йому отримати бюджетне фінансування поїздки гумористичної команди для участі в програмі «Клуб веселих та кмітливих» у Москві.

39-річний Мірсаїдов – колишній кореспондент агентства «Азія-Плюс», що базується в Душанбе, та Deutsche Welle.