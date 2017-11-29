Новий президент Киргизстану в першій закордонній поїздці відвідує Москву

Новий президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у своїй першій закордонній поїздці відвідує столицю Росії Москву.

29 листопада він зустрівся з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медвєдєвим. Також президент Киргизстану планує провести переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. У адміністрації Жеенбекова заявили, що політики обговорять двосторонні відносини між країнами та «євразійську інтеграцію».

Киргизстан є членом Євразійського економічного союзу, до якого входять п’ять країн колишнього радянського союзу, включно з Росією, Вірменією, Казахстаном та Білоруссю.

30 листопада Жеенбеков має намір відвідати столицю Білорусі Мінськ. Там відбуватиметься саміт Організації Договору про колективну безпеку, до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Росія й Таджикистан.

24 листопада Жеенбеков під час своєї інавгурації заявив, що «Киргизстан продовжуватиме підтримувати стратегічне партнерство з Росією і посилюватиме стратегічне партнерство з Китаєм».

Раніше, з квітня 2016 року до серпня 2017-го, Жеенбеков був прем'єр-міністром Киргизстану.

Вибори глави Киргизстану відбулися 15 жовтня. Жеенбеков набрав майже 55 відсотків голосів виборців. Міжнародні спостерігачі заявляли, що під час підрахунку голосів були зафіксовані «численні та значні проблеми», а також «неправильне використання державних ресурсів, тиск на виборців та покупку голосів».

Інавгурація Сооронбая Жеенбекова стала першою в Центральній Азії мирною передачею влади від одного обраного президента до іншого. Він став п’ятим главою країни.