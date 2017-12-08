Речник: ГПУ почала провадження після заяви Мін’юсту щодо обшуків НАБУ

До Генпрокуратури надійшла заява про кримінальне правопорушення від заступника міністра юстиції щодо обшуку співробітниками НАБУ, розпочато кримінальне провадження.

Як повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook, у заяві вказується, що обшук був проведений в порушення вимог Кримінального процесуального кодексу.

Раніше 8 грудня у Міністерстві юстиції заявили про звернення до генпрокурора Юрій Луценко з «заявою про злочин, який був вчинений співробітниками НАБУ сьогодні в міністерстві, – це проведення незаконного обшуку та вилучення документів без ухвали суду».

У Національному антикорупційному бюро підтвердили проведення обшуків у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України і наголочили на їх законності.

У бюро пояснили невідкладність проведення слідчої дії оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін’юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження. Згодом у міністерстві твердження Національного антикорупційного бюро України про ризик знищення документі.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи