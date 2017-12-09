Кількадесят активістів ночують під будівлею СБУ в Києві, де може утримуватися Саакашвілі

Кілька десятків активістів залишилися на нічліг біля будівлі Служби безпеки України, де, як вони вважають, силовики утримують лідера партії «Рух нових сил», екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Ці люди принесли діжки, в яких розпалили багаття, щоб зігрітися.

Інша частина прихильників Саакашвілі залишається в таборі поблизу будівлі Верховної Ради. Раніше цієї ночі депутат Верховної Ради Семен Семенченко спростував повідомлення про штурм наметового містечка біля будівлі парламенту.

Після повідомлень про затримання Саакашвілі частина активістів з табору протестувальників під Верховною Радою рушили до будівлі, де правоохоронці можуть утримувати лідера їхнього протесту.

Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня.

«Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування Саакашвілі на вулиці Відрадній міста Києва та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу. Як і обіцяли, силовики зробили все, щоб уникнути крайніх силових дій і крові», – написав у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.