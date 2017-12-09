У Києві влаштували акцію «Ні гастролям на крові»

У Києві активісти влаштували акцію «Ні гастролям на крові» на знак протесту проти гастролей українських виконавців у Росії, яка є щодо України країною-агресором.

Близько двадцяти активістів прийшли з протестом до Палацу спорту, де відбувалася церемонія вручення нагород від музичного телеканалу М1. Серед 18 артистів, представлених до нагороди, четверо регулярно відвідують із виступами Росію: «Время и стекло», Макс Барських, Alekseev, Mozgi.

Як кажуть активісти, ці виконавці в Росії «не соромляться отримувати нагороди з рук політиків та шоуменів, що закликають до збройної агресії проти України». На четвертому році війни такі дії є неприпустимими і їх не можна назвати ніяк інакше, крім як «гастролями на крові», наголошують учасники протесту.

Активісти з ротами, заклеєними російськими прапорами зі знаком рубля, тримали «заляпані кров’ю» плакати з тими гаслами, якими прихильники згаданих артистів і проросійські діячі виправдовують їхні дії. Вони роздавали листівки з поясненнями про музикантів, які виступають у Росії. За їхніми словами, вони хочуть «вкотре порадити цим артистам найбільш короткий шлях в улюбленому для них напрямку».

В Україні нещодавно набув чинності закон, що регламентує порядок гастролей у країні виконавців із Росії – організатори зобов’язані наперед звернутися до Служби безпеки України з запитом, чи дозволено тому виконавцеві в’їзд до країни, і отримати дозвіл на виступ. Але гастролі українських виконавців у Росії з українського боку ніяк нормативно не обмежені, хоча Росія від початку 2014 року веде проти України гібридну агресію.