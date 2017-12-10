Українки вибороли срібло в естафеті на другому етапі Кубка світу

Жіноча збірна України, яка вперше за чотири роки виступала в «золотому» олімпійському складі, стала другою в естафеті на другому етапі Кубка світу в австрійському Хохфільцені.

Українки лідирували після перших двох етапів естафети, які провели Віта Семеренко та Юлія Джима, але на етапі Валі Семеренко лідерство перехопили німкені, які втримали свою перевагу і на етапі Олени Підгрушної. Третіми стали француженки, четвертими – росіянки.

Збірна України за непростої вітрової ситуації провела найкращу в гонці стрільбу, використавши лише п’ять запасних патронів на восьми стрільбах.

Раніше 10 грудня в Хохфільцені чоловіча збірна України стала шостою в своїй естафеті, яку виграли норвежці на чолі з легендарним Уле-Айнаром Бйорндаленом.