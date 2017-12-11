Саудівська Аравія знімає 35-річну заборону на роботу кінотеатрів

Саудівська Аравія знімає понад 35-річну заборону на роботу кінотеатрів у рамках соціальних реформ.

Міністерство культури й інформації 11 грудня оголосило, що роботу комерційних кінотеатрів в ультраконсервативній країні Перської затоки відновлять на початку 2018 року.

Уряд очікує відкриття до 2030 року 300 кінотеатрів по всій країні.

«Відкриття кінотеатрів служитиме каталізатором зростання економіки та її диверсифікації», – цитує Мінкультури слова Аввада Аль-Аввада.

Кінотеатри в Саудівській Аравії були під забороною від початку 1980 року.

Зняття заборони на кінотеатри є частиною програми соціальних й економічних реформ, які реалізовує принц Мухаммед бін Салман.

Серед інших соціальних реформ, оголошених у Саудівській Аравії останнім часом, – скасування заборони на керування автомобілем жінками з наступного року.