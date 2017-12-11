Кількість поранених унаслідок вибуху на Манхеттені в Нью-Йорку зросла до 4 – пожежники

Кількість поранених унаслідок вибуху на Манхеттені в центрі Нью-Йорка зросла до чотирьох людей, повідомила пожежна служба міста у Twitter.

Пожежники уточнили, що загрози життю постраждалих немає.

11 грудня у зв’язку з вибухом на автовокзалі Port Authority поліція провела евакуацію на кількох лініях метро. Пізніше правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного чоловіка, він отримав травми. Про інших постраждалих інформації не було.

За інформацією ЗМІ, ймовірно, саморобну бомбу підірвали в підземному переході.