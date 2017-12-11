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11 Грудень 2017, Київ 17:53
Новини | Міжнародні

Кількість поранених унаслідок вибуху на Манхеттені в Нью-Йорку зросла до 4 – пожежники

Поліція біля місця вибуху в Нью-Йорку, 11 грудня 2017 року

Кількість поранених унаслідок вибуху на Манхеттені в центрі Нью-Йорка зросла до чотирьох людей, повідомила пожежна служба міста у Twitter.

Пожежники уточнили, що загрози життю постраждалих немає.

11 грудня у зв’язку з вибухом на автовокзалі Port Authority поліція провела евакуацію на кількох лініях метро. Пізніше правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного чоловіка, він отримав травми. Про інших постраждалих інформації не було.

За інформацією ЗМІ, ймовірно, саморобну бомбу підірвали в підземному переході.

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