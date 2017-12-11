Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
11 Грудень 2017, Київ 19:22
Новини | Міжнародні

Мер Нью-Йорка про вибух на Манхеттені: це була спроба теракту

Люди залишають автовокзал Port Authority у Нью-Йорку після повідомлень про вибух, 11 грудня 2017 року

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав вибух, що стався 11 грудня на Манхеттені, «спробою теракту».

«На щастя, винуватець не досягнув своєї кінцевої мети», – сказав де Блазіо.

За даними американської поліції, вибух стався 11 грудня о 7:30 за місцевим часом поблизу автовокзалу Port Authority. Чоловік підірвав саморобний вибуховий пристрій, примотаний до його тіла в підземному переході, коли там було багато людей.

У результаті вибуху постраждали чотири людини, зокрема і сам підозрюваний. Їхньому життю нічого не загрожує.

За підозрою в організації вибуху затримали одну людину. За даними поліції, це 27-річний Акаєд Улла, ймовірно, виходець із Бангладеш. Вибуховий пристрій спрацював передчасно, заявили в поліції. Про остаточні цілі підозрюваного, за даними поліції, наразі невідомо.

Район автобусного вокзалу Нью-Йорка – один із найжвавіших у місті, вибух стався в годину пік.

Відразу після вибуху поліція евакуювала людей із кількох станцій нью-йоркського метро.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG