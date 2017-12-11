НБУ: інфляція в 2017 році перевищить попередній прогноз 12,2%

Національний банк заявляє, що інфляція у 2017 році істотно перевищить його попередній прогноз – 12,2%.

Як повідомляє прес-служба банку, це сталося у зв’язку з високими темпами зростання цін на продукти харчування.

«Фактична інфляція перевищила прогноз, опублікований в «інфляційному звіті» за жовтень 2017 року, у зв’язку з високими темпами зростання цін на продукти харчування. Поточна динаміка індексу споживчих цін і його складових перевищує прогнозовану в «інфляційному звіті» за жовтень 2017 року й свідчить, що до кінця 2017 інфляція більш істотно відхилиться від цільового рівня, ніж передбачалося раніше», – йдеться у повідомленні.

У жовтні НБУ погіршив прогноз інфляції з 9,1% до 12,2%.