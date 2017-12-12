ГПУ викликала Саакашвілі на допит

Генеральна прокуратура викликала колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі на допит. Повістка оприлюднена на сайті ГПУ.

Згідно з документом допит запланований на 9:30 18 грудня.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Курченко, зі свого боку, заявив, що незнайомий із колишнім президентом Грузії.

8 грудня лідера «Руху нових сил» затримали в квартирі одного з його прихильників. Прокуратура просила для політика запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак 11 грудня Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання правоохоронців і відпустив Саакашвілі.

Юрій Луценко заявив, що прокуратура подаватиме апеляцію на рішення суду.