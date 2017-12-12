Незалежні рішення таки бувають в Україні – Гармс про справу Саакашвілі

«Мене дуже тішить рішення суду відпустити сьогодні Саакашвілі. Це гарний знак того, що незалежні рішення бувають в Україні. Рішення є добрим для внутрішнього розвитку і також для міжнародної репутації України» – так відреагувала 11 грудня європарламентар Ребекка Гармс на рішення Печерського суду Києва того дня відмовити прокурорам у застосуванні домашнього арешту для лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі у вигляді запобіжного заходу.

А от британський аналітик Александр Кларксон вважає, що це рішення ставить президента України Петра Порошенка в незручне становище, адже Банкова вже змушена була відступати в протистоянні з Саакашвілі раніше.

«Отож, суд відпустив Саакашвілі. Це прикрий момент для Порошенка, особливо через те, що Саакашвілі вже неодноразово зневажав закон, а Банкова тільки відступала. Зрештою, проблему Міші в Україні створив сам Порошенко», – написав Кларксон у твітері.