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12 Грудень 2017, Київ 16:24
Політика

Незалежні рішення таки бувають в Україні – Гармс про справу Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі під час засідання суду, Київ, 11 грудня 2017 року

«Мене дуже тішить рішення суду відпустити сьогодні Саакашвілі. Це гарний знак того, що незалежні рішення бувають в Україні. Рішення є добрим для внутрішнього розвитку і також для міжнародної репутації України» – так відреагувала 11 грудня європарламентар Ребекка Гармс на рішення Печерського суду Києва того дня відмовити прокурорам у застосуванні домашнього арешту для лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі у вигляді запобіжного заходу.

А от британський аналітик Александр Кларксон вважає, що це рішення ставить президента України Петра Порошенка в незручне становище, адже Банкова вже змушена була відступати в протистоянні з Саакашвілі раніше.

«Отож, суд відпустив Саакашвілі. Це прикрий момент для Порошенка, особливо через те, що Саакашвілі вже неодноразово зневажав закон, а Банкова тільки відступала. Зрештою, проблему Міші в Україні створив сам Порошенко», – написав Кларксон у твітері.

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