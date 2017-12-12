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12 Грудень 2017, Київ 16:22
Новини | Міжнародні

Члени НАТО продовжили повноваження Столтенберґа на посаді голови альянсу до 2020 року

Єнс Столтенберґ

Члени НАТО продовжили термін повноважень Єнса Столтенберґа на посаді голови альянсу до 30 вересня 2020 року.

«Союзники вітають генерального секретаря і мають цілковиту впевненість у його можливості продовжувати віддану роботу з метою сприяння адаптації НАТО до безпекових викликів 21-го століття», – йдеться в заяві НАТО.

Столтенберґ подякував членам альянсу за підтримку.

«Сподіваюся продовжувати співпрацю для зміцнення альянсу та захисту наших громадян», – написав генеральний секретар НАТО у Twitter.

Cтолтенберґ був прем’єр-міністром Норвегії у 2000-2001 і 2005-2013 роках. У жовтні 2014 року він став генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

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