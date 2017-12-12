Прокуратура розслідує ймовірне отримання російського паспорта мером Добропілля

Третій слідчий відділ слідчого управління прокуратури Донецької області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого отримання у 2014 році Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим паспорта громадянина Росії, повідомили у відомстві у відповідь на запит Радіо Свобода.

Крім того, за даними прокуратури, також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого підроблення документів і нарахування на їх підставі заробітної плати Добропільському міському голові.

18 листопада інформацію щодо ймовірного отримання мером Аксьоновим російського паспорта поширив народний депутат Дмитро Лубінець. Депутат також продемонстрував заяву, яку начебто написав Аксьонов, щоб отримати паспорт громадянина Росії. Як доказ своїх слів Лубінець навів дані Федеральної податкової служби Росії. У відкритій базі платників податків Росії можна знайти громадянина Російської Федерації, чиї паспортні дані збігаються з даними, що були вказані в опублікованій Лубінцем заяві.

Водночас сам Аксьонов, відповідаючи на запитання проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії», чи є у нього російський паспорт, заявив, що не буде цього коментувати, бо в Україні діє презумпція невинуватості.

«Я ж не можу коментувати плоди хворої уяви якихось людей. А якщо завтра скажуть, що у мене є вертоліт? Мені що знову давати вам інтерв’ю і говорити, що у мене немає вертольота? Хлопці, є презумпція невинуватості. Поки не доведена провина людини, вона ні в чому не винна», – сказав він журналістам «Донбас.Реалії».

Місцеві активісти також неодноразово звинувачували Аксьонова у причетності до організації так званого «референдуму» про відділення від України, що відбувався у низці міст Донбасу у травні 2014 року. Серед інших населених пунктів, голосування відбувалось у селищі Новодонецьке, яке тоді очолював Андрій Аксьонов.

У відповіді на запит Радіо Свобода в прокуратурі Донецької області повідомили, що інформацію щодо можливої причетності Аксьонова до проведення так званого «референдуму» наразі опрацьовують, щоб з’ясувати, чи є підстави для внесення відповідних відомостей до ЄРДР і проведення подальшого досудового розслідування.