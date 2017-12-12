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12 Грудень 2017, Київ 17:55
Новини | Міжнародні

МВС Росії: анонімні дзвінки про масове мінування в основному надходили з Сирії

Евакуація зі студентського гуртожитку в Казані, Татарстан, Росія, 3 жовтня 2017 року

Заступник міністра внутрішніх справ Росії Ігор Зубов заявляє, що значна частина масових дзвінків нібито про замінування об’єктів у багатьох російських містах цієї осені в основному надходили з території Сирії.

«Основна частина дзвінків приходила з місць концентрації терористів у Сирії», – заявив Зубов 12 грудня у Москві.

За його словами, дзвінки також надходили з території Туреччини, України, США, Канади, Казахстану й Узбекистану.

Зубов, посилаючись на дані російських спецслужб, заявив, що збитки від дзвінків перевищили кілька мільярдів рублів. Те, що відбулося, в МВС назвали «кібернападами на Росію».

Раніше відомство заявляло про збитки в декілька сотень мільйонів рублів.

Хвиля хибних дзвінків про мінування у Росії почалася у вересні 2017 року. Через дзвінків евакуювали кінотеатри, торгові центри, вокзали, органи державної влади і навчальні заклади.

ФСБ Росії також заявляла, що знайшла чотирьох росіян, які за допомогою IP-телефонії дзвонили з-за кордону і повідомляли про мінування об’єктів у різних регіонах Росії.

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