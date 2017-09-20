По всій Росії через повідомлення про мінування проходять евакуації

У Росії після повідомлень про мінування евакуйовані десятки будівель у декількох містах.

За даними інформагентств, поліція перевіряє торгові та офісні центри, будівлі державних установ, вокзали, готелі і навчальні заклади у Москві, Санкт-Петербурзі, Твері, Владикавказі, Ярославлі, Тулі, Саратові, Смоленську, Володимирі, Калузі і Курську. Евакуації також проходять в анексованому Криму.

Анонімні повідомлення про загрозу вибухів надходять до правоохоронних органів Росії з 10 вересня. За цей час було евакуйовано понад 200 тисяч людей у десятках регіонів країни. Жодне з повідомлень про мінування поки не підтвердилося. При цьому збиток бюджету, за оцінками поліції, склав уже близько 300 мільйонів рублів. Багатомільйонні збитки також несуть власники торгових центрів і готелів.

За даними РБК, поліція вважає, що до анонімних дзвінків може бути причетна якась міжнародна хакерська організація, оскільки частина повідомлень надходить з-за кордону. Згідно з іншими неофіційними даними, за телефонними атаками нібито стоять «православні активісти», які виступають проти фільму «Матильда», або ж українські активісти. Російські силовики офіційно не коментують жодну з цих версій.

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