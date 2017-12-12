ГПУ: досудове розслідування щодо екс-міністра юстиції Лавриновича завершене

Генеральна прокуратура України 11 грудня завершила досудове розслідування щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича, якого підозрюють у захопленні державної влади, повідомив Радіо Свобода начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Лавриновичу і його захисту надали можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Питання про вручення обвинувального акту вирішується після ознайомлення з матеріалами справи», – сказав Горбатюк.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що Лавринович є співучасником «конституційного перевороту». Колишньому міністру, а також екс-президенту Віктору Януковичу інкримінують повернення дії Конституції в редакції 1996 року без рішення Верховної Ради. Лавринович називає цю справу політичною.

15 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олександру Лавриновичу у вигляді арешту, однак пізніше Апеляційний суд Києва звільнив екс-міністра юстиції з-під варти.

Конституційний суд України 2010 року визнав неконституційною політреформу 2004 року, що внесла зміни до Основного закону, і визнав її нечинною. Це рішення означало повернення країни до президентсько-парламентської форми правління з відновленням частини втрачених повноважень президента. Але, всупереч конституційній вимозі, що вносити зміни до Основного закону може тільки Верховна Рада України, тоді, по суті, саме рішення КСУ фактично повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року – без участі єдиного уповноваженого на це органу, парламенту.