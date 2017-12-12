Розгляд «справи Плотницького» за збитий літак Іл-76 у Дніпрі знову перенесли

Красногвардійський районний суд Дніпра не почав розгляд справи проти лідерів угруповання «ЛНР» – Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва й Андрія Патрушева – за збитий військовий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту через самовідвід судді.

12 грудня суддя Костянтин Дружинін заявив про самовідвід, який він пояснив тим, що адвокат родин загиблих військових Віталій Погосян також надає адвокатські послуги його дружині, і суддю можуть запідозрити в упередженості. Суд задовольнив самовідвід судді і ухвалив рішення про зміну складу суддівської колегії.

Дата наступного засідання не визначена. Це викликало обурення родин загиблих військових, які заявляють про затягування процесу.

27 листопада колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області направила справу до Крсногвардійського районного суду Дніпра. Раніше, 12 вересня у Дніпрі у Бабушкінському районному суді Дніпра не відбувся судовий розгляд «справи Плотницького» через самовідвід колегії суддів. Справу мала розглядати колегія із трьох суддів, однак усі вони заявили про самовідвід, посилаючись на упередженість та необ’єктивність при розподілі цієї судової справи.

Схожа ситуація в цьому суді була і 20 липня. Тоді двоє суддів заявили про самовідвід.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького і двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу. Усі загинули.