Дніпро: судді у «справі Плотницького» заявили про тиск і взяли самовідвід

Судді Бабушкінського районного суду Дніпра, які мали розглядати «справу Плотницького», заявили про «обставини, які можуть викликати сумніви в неупередженості колегії суддів під час розгляду справи», і «намагання вплинути» на суд із боку потерпілих. Суд прийняв їхні заяви про самовідвід. Мотивувальну частину ухвали суду оприлюднив адвокат потерпілих родин військовослужбовців Віталій Погосян.

За ухвалою суду, до таких обставин, «які можуть викликати сумніви в неупередженості колегії суддів», зокрема, належить обговорення з ініціативи сторони потрерпілих складу суддівської колегії та публічних закликів потерпілих у ЗМІ та на сторінках соцмереж «про вчинення акцій у судовому засіданні» задля недопущення відводів суддів.

У рішенні суду також ідеться про те, що у ЗМІ та в інтернеті потерпілі та їхні представники закликали до прибуття на судове засідання «великої кількості осіб», у тому числі не сторін судового процесу.

Як «намагання вплинути на рішення суду» судді оцінили «поведінку потерпілих та сторонніх осіб» у залі суду та «їхні висловлювання, у тому числі провокаційного характеру».

Суд ухвалив прийняти заяви колегії суддів про самовідвід. Ухвала суду, як мовиться в рішенні, не може бути оскаржена.

Водночас потерпілі – родичі загиблих військовослужбовців, які були присутні в судовій залі, – заявили, що не чинили тиску на суд. За їхніми словами, самовідвід суддів є спробою затягування судового процесу.

12 вересня у Дніпрі через самовідведення суддів не відбувся заочний суд над ватажками угруповання «ЛНР» – Ігорем Плотницьким, Олександром Гурєєвим та Андрієм Патрушевим – у справі про збитий 2014 року військовий літак Іл-76 із українськими військовослужбовцями на борту. Справу мала розглядати колегія із трьох суддів – Наталія Карягіна, Лариса Татарчук, Світлана Марущак. Однак усі троє суддів заявили про самовідведення, посилаючись необ’єктивність при розподілі цієї судової справи. Після заяв суддів родичі загиблих військових, які були присутні в залі, почали вигукувати «Ганьба!».

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника «терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76. Дії цих осіб кваліфіковано як терористичний акт.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він спалахнув і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Усі загинули.