АП: заява Курченка про несплату Порошенком податків не відповідає дійсності

В Адміністрації президента заявляють, що заява українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, щодо несплати Петром Порошенком податків після продажу медіахолдингу UMH не відповідає дійсності.

«Гаманець Януковича», який переховується разом з ним від українського правосуддя у Москві, є сумнівним джерелом інформації», – йдеться у відповіді прес-служби Адміністрації президента на запит Радіо Свобода.

Напередодні заяві, яку оприлюднило видання «Комсомольская правда в Украине», Сергій Курченко заявив, що в 2013 році купив у Порошенка медіахолдинг UMH group за 400 мільйонів доларів (у березні 2011 року Порошенко та Борис Ложкін спільно придбали в американського бізнесмена Джеда Сандена медіа-холдинг KP Media (журнал «Корреспондент», сайт Korrespondent.net, портал bigmir.net). Але вже в листопаді 2013 року Ложкін продав видання групи KP Media та інші активи UMH group компанії СЄПЕК Сергія Курченка – ред.). Курченко стверджує, що після продажу медіахолдингу Порошенко не сплатив податки.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.