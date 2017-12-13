«Укрзалізниця» тимчасово припиняє повернення квитків через інтернет

ПАТ «Укрзалізниця» заявляє, що для запобігання зловживанням із квитками, оформленими через інтернет, до закінчення періоду новорічно-різдвяних свят здійснюватиме їх повернення лише через залізничні каси.

«Таке рішення ухвалене на численні прохання пасажирів для недопущення створення штучного дефіциту і подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» 13 грудня.

Компанія з посиланням на висновки своїх фахівців повідомляє, що переважна кількість квитків на пікові дати, зокрема на зимові свята, викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу. Водночас простежується тенденція до повернення значної частини викуплених квитків (переважно вночі), що так чи інакше корелює з наростанням ажіотажного попиту на подорожі популярними маршрутами.

«Такі дані можуть свідчити про те, що квитки масово і системно викуповуються для їх подальшого перепродажу. В результаті створюється штучний дефіцит, що викликає справедливе невдоволення та нарікання громадян, які збираються подорожувати», – наголошують залізничники.

5 грудня в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов повідомив, що з 10 грудня 2017 року починає діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії і Євросоюзу. За словами Кравцова, у новому графіку руху з’являться нові поїзди, частині поїздів подовжено маршрути. У ньому передбачено курсування у межах України 190 пар поїздів, з яких 110 пар – поїзди, що курсуватимуть цілий рік, решта – додаткові та літні поїзди.