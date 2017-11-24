На новорічні свята курсуватимуть 7 додаткових поїздів – «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» призначила сім додаткових поїздів на 47 рейсів на новорічні свята та Різдво, повідомили в прес-службі компанії.

Додаткові поїзди курсуватимуть у напрямках Київ –​ Львів, Київ – Ковель, Київ – Хмельницький, Київ – Одеса, Київ – Дніпро, Дніпро – Одеса та Одеса – Львів.

З 10 грудня «Укрзалізниця» запускає новий графік руху пасажирських поїздів на 2017-2018 роки. У зв’язку з цим, як повідомили в компанії, почнуть курсувати нові поїзди Івано-Франківськ – Костянтинівка, Одеса – Харків, Одеса – Яремче, Одеса – Перемишль та Ужгород – Лисичанськ.