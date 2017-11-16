«Укрзалізницю» обшукували у справі про привласнення коштів посадовцями – ГПУ

Генеральна прокуратура України повідомила, що здійснювала обшуки у службових приміщеннях одного з департаментів ПАТ «Укрзалізниця» у справі про привласнення коштів посадовцями.
Крім того, мовиться в повідомленні, слідчі управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ спільно зі співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України здійснювали обшуки у приміщенні однієї з філій «Укрзалізниці», а також за місцем проживання службовців, в офісних приміщеннях і помешканнях керівників суб’єктів господарювання – переможців конкурсних торгів, із якими впродовж 2015–2017 років ПАТ «Укрзалізниця» укладало договори на закупівлю товарів за ймовірно свідомо завищеними цінами, які, у свою чергу, залучали підприємства з ознаками фіктивності.
Загалом за фактом привласнення шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Українська залізниця» своїм службовим становищем коштів в особливо великих розмірах під час проведення у період 2015–2017 років закупівель рейкових скріплень, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, здійснили близько 50 обшуків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, повідомили в ГПУ.
«За ухвалами суду надано дозвіл на вилучення тендерної та бухгалтерської документації, інформації на комп’ютерних носіях, відібрання зразків поставленого товару з метою можливості подальшого проведення у рамках розслідування цього кримінального провадження необхідних експертних досліджень», – мовиться в повідомленні.
Раніше 16 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що силовики проводили близько 50 обшуків у шести регіонах України у справі про зловживання в компанії «Укрзалізниця», але подробиць не навів.
У серпні речниця генерального прокурора України Лариса Сарган повідомляла, що силовики розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовим особами компанії «Укрзалізниця».
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