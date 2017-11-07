«Укрзалізниця» завдає державі збитків на 8 мільярдів гривень щороку – Шульмейстер

Намір «Укрзалізниці» підвищити вартість квитків на пасажирські перевезення виправданий, але не своєчасний, впевнений експерт Михайло Дяденко. Натомість він впевнений, що ключ до ефективності перевізника – в покращенні загального бізнес-клімату. Колишній заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, у свою чергу, вважає, що залізниці потрібен кваліфікований менеджмент та підтримка держави.

Директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко вважає, що, хоча питання підняття тарифів назріло давно, недоречно порушувати його зараз з огляду на економічне становище в країні.

«Якщо мова йде, наприклад, про ранжування пасажирських перевезень, введення нових поїздів, нових вагонів першого чи люксового класу, підвищення цін на ці перевезення – це одна справа. Але коли мова йде про загально пасажирські перевезення, це зовсім інша справа», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи». Дяденко побоюється, що такий крок вдарить по малозабезпечених жителях приміських районів, які щодня користуються залізницею дорогою на роботу та з неї.

«Я не люблю взагалі, коли держава втручається в економічну політику, але це вимушене рішення, тому краще певний час дотувати пасажирські перевезення», – вважає експерт.

Колишній перший заступник міністра інфраструктури (з грудня 2014-го до грудня 2015 року) Володимир Шульмейстер стверджує, що «Укрзалізниця» щорічно завдає державі збитків на близько восьми мільярдів гривень.

Треба підвищувати ціну на перевезення. Другий варіант: збільшувати ефективність роботи «Укрзалізниці»

«Ця діра сьогодні перекривається крос-субсидуванням за рахунок вантажних перевезень. Аби зменшити цю діру, зменшити крос-субсидування, треба підвищувати ціну на перевезення, це перший варіант. Другий варіант: збільшувати ефективність роботи «Укрзалізниці». В обох напрямках є чим займатись», – констатує він.

Шульмейстер визнає, що вартість квитків на перевезення не покриває собівартості, хоча й визнає, що конкретні цифри Міністерству інфраструктури не були відомі, коли він працював у цьому відомстві. Однак, зауважує чиновник, у збитковості підприємства є й провина держави.

Держава ігнорує «Укрзалізницю» з точки зору компенсації так званих пільгових перевезень

«Держава ігнорує «Укрзалізницю» з точки зору компенсації так званих пільгових перевезень. Пільгові перевезення в 2015 році держава компенсувала приблизно на 30%. В 2016 році компенсації були менші, приблизно 15%. На сьогодні компенсація пільговиків по «Укрзалізниці» – це всього приблизно 8%», – пояснює він.

За словами радника голови «Укравтодору» Олександра Кави, «Укрзалізниці» зараз потрібно масово оновлювати парк пасажирських вагонів, інакше вона буде змушена зменшити кількість перевезень у 8-9 разів, але в неї нема на це коштів.

Пасажирські перевезення, зазначає він, є збитковим бізнесом, і не тільки в Україні, тому потрібно, щоб держава підтримувала «Укрзалізницю», адже підвищення тарифів не призведе до суттєвого покращення сервісу.

Нинішні тарифи покривають у далекому сполученні лише третину видатків залізниці на перевезення пасажирів

«Якщо у країнах Євросоюзу, де так само пасажирські перевезення є збитковими, залізниці отримують дотації із державного бюджету на покриття збитків, то від українського уряду «Укрзалізниця» жодної підтримки не отримує. А нинішні тарифи покривають у далекому сполученні лише третину видатків залізниці на перевезення пасажирів», – прокоментував Кава.

Володимир Шульмейстер нагадує, що «Укрзалізниця» натикається на бюрократичні перешкоди в своїй роботі: наприклад, підприємство не може робити інвестиції, доки не затверджений фінансовий план.

Питання відповідальності лишається на дуже низькому рівні

«До вересня «Укрзалізниця» не могла робити інвестиції, які були необхідні інфраструктурі та рухомий склад. Хто за це покараний? Думаю, ніхто, питання відповідальності лишається на дуже низькому рівні», – нарікає він.

Щодо підвищення тарифів Шульмейстер стверджує, що цим має займатись не сама «Укрзалізниця», а незалежний регулятор, якого наразі немає.

Якщо підвищаться тарифи на «Інтерсіті», люди почнуть літати

«Підвищення тарифів на транспорт, в тому числі «Укрзалізницю», тягне за собою вплив на суміжні галузі. Наприклад, якщо підвищаться тарифи на «Інтерсіті», люди почнуть літати», – впевнений він. Загалом, на його думку, для поліпшення стану державної залізниці вона повинна або отримати кваліфіковане керівництво, або бути приватизованою.

Михайло Дяденко вважає, що реформування «Укрзалізниці» окремо від інших галузей неможливе, адже корупція поширюється на всі сфери. Хоча він погоджується із тим, що кадри вирішують все, переконаний: для того, щоб залізниця стала прибутковою, потрібні більш сприятливі економічні умови загалом.

Україна має великий транзитний потенціал. Перевезення залізницею завжди були дешевші за автомобільні

«Загальний бізнес-клімат в країні – якщо він покращиться, то «Укрзалізниця» стане привабливою, оскільки Україна має великий транзитний потенціал. Перевезення залізницею завжди були дешевші за автомобільні», – міркує він.

Приватизацію експерт також розглядає як можливе рішення проблеми, хоча припускає, що вона може бути поширюватись лише на вантажні перевезення. Дяденко запевняє, що підвищення якості пасажирських перевезень «Укрзалізниці» має не лише економічне, а й стратегічне значення для такої великої країни, як Україна.

Важливо дотувати пасажирські перевезення, щоб люди з Донецької області могли приїхати у Львів

«Для України важливо дотувати пасажирські перевезення, щоб розвивався внутрішній туризм, щоб люди з Донецької області могли приїхати у Львів, люди з Тернопільщини приїхали в ту ж Святогорську лавру – створювати можливості для туризму вихідного дня», – каже він. На думку експерта, розвиток такого внутрішнього руху може подолати відмінності між регіонами та сприяти об’єднанню країни.

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