МЗС Росії: спроба ООН включити в доповідь щодо України оцінку ситуації в Криму – неправомірна

Спроба включити оцінку правозахисної ситуації в Криму в доповідь Організації Об’єднаних Націй щодо України є «неправомірною», заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«Знову змушені нагадати, що в мандат спостережної місії з прав людини в Україні не входить розгляд ситуації в третіх країнах. Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь є територією Російської Федерації, і чергова спроба включити оцінку правозахисної ситуації в цьому російському регіоні в доповідь щодо України є неправомірною», – сказала Захарова.

12 грудня моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні оприлюднила доповідь за 16 серпня – 15 листопада 2017 року. У місії, зокрема, розповіли, що за звітний період на території Криму арештували 49 кримських татар за проведення одиночних пікетів. Протягом невеликого терміну перебували під вартою.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».