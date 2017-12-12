ООН: за три місяці в Криму арештували 49 кримських татар за проведення одиночних пікетів

У період від 16 серпня до 15 листопада 2017 року в анексованому Росією Криму арештували 49 кримських татар за проведення одиночних пікетів, йдеться в доповіді моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні, яку презентувала голова місії Фіона Фрейзер 12 грудня в Києві.

«За звітний період 49 кримських татар були заарештовані та протягом невеликого терміну вони перебували під вартою за проведення мирних одиночних пікетів у різних населених пунктах Криму», – сказала Фрейзер.

Вона заявила, що 10 кримських татар після обшуків у будинках були заарештовані та звинувачені або в членстві в терористичній організації, або в причетності до екстремістської діяльності. За її словами, ще дев’ять кримських татар, «які прийшли, щоб продемонструвати солідарність і спостерігати за діями співробітників правоохоронних органів», були затримані та звинувачені в скоєнні адміністративних правопорушень.

«В одному, особливо кричущому випадку кримський татарин був заарештований 13 вересня працівниками ФСБ і поміщений під варту без зв’язку із зовнішнім світом. Наступного дня його залишили на автобусній зупинці в Сімферополі в тяжкому фізичному та емоційному стані з явними ознаками тілесних ушкоджень. Його били та катували, зокрема, електричним струмом, щоб примусити його зробити звинувачувальні заяви проти самого себе та інших осіб. Офіційного протоколу його арешту складено не було, як і не було висунуто офіційних обвинувачень проти нього», – зазначила Фрейзер.

Вона додала, що за даними ООН, арешти супроводжувалися рейдами до домівок кримських татар.

«18 таких рейдів було зафіксовано лише в листопаді. Рекордна кількість у 2017 році», – сказала голова місії ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».