Порошенко заявив, що домовився з Дудою про скорочення переліку персон нон ґрата

Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою про взаємне скорочення переліку осіб, яким заборонений в’їзд до України й Польщі.

«Ми домовилися скоротити перелік осіб, яким заборонено в’їзд до наших країн, і зробити декілька інших речей, які знизять рівень напруги в чутливих питаннях», – сказав Порошенко під час спільної прес-конференції з Дудою в Харкові.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через різне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Такі розбіжності призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів.

Попри напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці далі підтримує Україну. Офіційний Київ завив, що зацікавлений у зміцненні стратегічного партнерства з Варшавою та виступає проти ескалації напруженості.