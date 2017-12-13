Дуда: Польща проти «Північного потоку-2», він суперечить інтересам ЄС

Польща виступає проти проекту газопроводу «Північний потік-2», заявив польський президент Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком в Харкові.

«Позиція Польщі щодо питання «Північного потоку-2» незмінна. Ми абсолютно проти цієї інвестиції, ми вважаємо, що вона нехтує європейськими нормами, що вона проти інтересів Європейського союзу, тут наші позиції від самого початку однозначні, ідентичні та незмінні», – сказав Дуда.

Президент України, зі свого боку, зазначив, що «Північний потік-2» є «загрозою для енергетичної безпеки всієї Європи».

«Ми дуже вдячні Польщі за спільну позицію щодо «Північного потоку-2». Це є загроза не лише для енергетичної безпеки України чи Польщі. Це є загрозою для енергетичної безпеки всієї Європи. Це абсолютно політичний проект», – сказав Порошенко.

Низка лідерів ЄС виступає проти проекту газопроводу «Північний потік-2». Вони заявляють, що він створить додаткові важелі тиску з боку Москви. Його лобіює Росія й деякі європейські, зокрема німецькі компанії.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.