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14 Грудень 2017, Київ 12:12
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» призначила 29 додаткових поїздів на новорічні й Різдвяні свята

«Укрзалізниця» повідомляє про впризначення 29 додаткових поїздів у популярних напрямках до новорічних і Різдвяних свят.

«Традиційно найпопулярнішим зимовим напрямком є Львів, Закарпаття та Прикарпаття, тому більшість потягів призначено саме на захід країни. Робота з призначення додаткових поїздів триває», — йдеться в повідомленні на сайті залізниці 13 грудня.

Крім того, призначені додаткові поїзди сполученням, зокрема, між Києвом і Миколаєвом, Херсоном, Дніпром, Одесою, Сумами, Одесою і Дніпром та Одесою і Харковом.

Напередодні «Укрзалізниця» заявила, що для запобігання зловживанням із квитками, оформленими через інтернет, до закінчення періоду новорічно-різдвяних свят здійснюватиме їх повернення лише через залізничні каси.

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