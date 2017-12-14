Троє космонавтів із Міжнародної космічної станції повернулися на Землю

Троє членів екіпажу Міжнародної космічної станції повернулися на Землю.

Капсула з росіянином Сергієм Рязанським, для якого це була третя місія на МКС, астронавтом NASA Ренді Брезніком та італійцем Паоло Несполі з Європейського космічного агентства приземлилася на території Казахстану. Вони провели в космосі 139 днів.

Наразі на Міжнародній космічній станції перебуває троє космонавтів. 17 грудня туди мають вилетіти астронавт NASA Скотт Тінгл, космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров та астронавт японського агентства аерокосмічних досліджень Норішиге Канаі.