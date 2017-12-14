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14 Грудень 2017, Київ 13:43
Новини | Міжнародні

Троє космонавтів із Міжнародної космічної станції повернулися на Землю

Приземлення капсули з космонавтами на території Казахстану, 14 грудня 2017 року

Троє членів екіпажу Міжнародної космічної станції повернулися на Землю.

Капсула з росіянином Сергієм Рязанським, для якого це була третя місія на МКС, астронавтом NASA Ренді Брезніком та італійцем Паоло Несполі з Європейського космічного агентства приземлилася на території Казахстану. Вони провели в космосі 139 днів.

Наразі на Міжнародній космічній станції перебуває троє космонавтів. 17 грудня туди мають вилетіти астронавт NASA Скотт Тінгл, космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров та астронавт японського агентства аерокосмічних досліджень Норішиге Канаі.

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