НБУ очікує чергового траншу від МВФ у 2-му кварталі 2018 року

Національний банк України очікує прибуття місії Міжнародного валютного фонду у січні й надання чергового траншу кредиту — у другому кварталі 2018 року, повідомив виконувач обов’язків голови НБУ Яків Смолій.

«Ми розраховуємо, що приїзд місії може відбутися до кінця січня, відповідно, перегляд програми — лютий-березень, транш можливий у другому кварталі», — сказав він 14 грудня у Києві.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

У Міністерстві фінансів України раніше заявляли, що очікують надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.