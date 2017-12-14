«Справу Плотницького» про збитий літак Іл-76 повернули до апеляційного суду – адвокат

Справу проти ватажків угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева щодо збитого військового літака Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту повернули до Апеляційного суду Дніпропетровської області для визначення підсудності, повідомив представник родин загиблих військовослужбовців, адвокат Віталій Погосян.

За його словами, це сталось після того, як Красногвардійский районний суд відмовився розглядати справу.

Погосян повідомив, що вже отримав повістку до Апеляційного суду області. Засідання заплановане на 18 грудня.

12 грудня Красногвардійський районний суд Дніпра не розпочав розгляд справи через самовідвід судді Костянтина Дружиніна. Той заявив, що адвокат родин загиблих військових Віталій Погосян надає адвокатські послуги його дружині.

12 вересня в Бабушкінському районному суді Дніпра не відбувся судовий розгляд «справи Плотницького» через самовідвід колегії суддів. Справу мала розглядати колегія із трьох суддів, однак усі вони заявили про самовідвід, посилаючись на упередженість та необ’єктивність при розподілі цієї судової справи.

Схожа ситуація в цьому суді була і 20 липня. Тоді про самовідвід заявили двоє суддів.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.