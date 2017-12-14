Штаб: бойовики на Донбасі зменшили кількість обстрілів

У штабі української воєнної операції на Донбасі заявляють, що 14 грудня підтримувані Росією бойовики зменшили кількість обстрілів.

Згідно з повідомленням штабу, українські військові з початку доби зафіксували вісім обстрілів позицій сил АТО. Зокрема два з них – на луганському напрямку.

«Посеред ночі загарбники з гранатометів різних типів стріляли по оборонних укріпленнях довкола Луганського. На світанку окупанти відновили провокації і з такого ж озброєння понад дві години обстрілювали наші опорні пункти у цьому районі. Аби вгамувати ворога українські воїни були вимушені дати адекватну вогневу відповідь», – зазначили в штабі.

Українські військові зазначили, що на донецькому напрямку бойовики неодноразово відкривали вогонь із мінометів та піхотного озброєння поблизу Мар’їнки, а також з гранатометів обстрілювали позиції сил АТО в Кам’янці та Водяному.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові відкрили вогонь по місту Докучаєвськ, унаслідок чого був пошкоджений житловий будинок. Бойовики стверджують, що минулої доби сили АТО 39 разів порушили режим припинення вогню. В угрупованні «ЛНР» заявили про 12 таких порушень.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.