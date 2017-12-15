Росія може розпочати широкомасштабні бойові дії у будь-який момент – Турчинов

Росія створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною і може розпочати широкомасштабні бойові дії за наказом з Кремля у будь-який момент.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів країн-членів альянсу, в якому взяв участь і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, повідомляє прес-служба РНБО.

Турчинов виступив з розгорнутою доповіддю про безпекову ситуацію на Сході Європи і варіанти її розвитку, протидію гібридній агресії Росії, а також поінформував про першочергові заходи, спрямовані на зміцнення безпеки України.

«Росія створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною і може розпочати широкомасштабні бойові дії проти нашої держави за наказом з Кремля у будь-який момент. Причому рішення Путіна не залежатиме від дій України. Навпаки, набагато більш важливим чинником для започаткування зовнішньополітичних та військових авантюр Російської Федерації є розвиток внутрішньополітичної ситуації у Росії», – цитує Турчинова прес-служба РНБО.

Він також додав, що швидко зростає загроза і для держав-членів НАТО.

Турчинов додав, що Росія послідовно перетворює Крим на потужну військову базу, а за час кровопролитної війни на Донбасі загинуло вже понад 10 300 осіб, з них понад 2 500 цивільних та понад 200 дітей.

При цьому секретар РНБО України зазначив, що «на Донбасі діють не повстанські формування, а російські збройні формування та окупаційна адміністрація Російської Федерації». За його словами, Російська Федерація розгорнула на окупованій території Донецької і Луганської областей потужне військове угрупування, яке є складовою 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Росії.

14 грудня президент Росії Володимир Путін на щорічній прес-конференції знову заявив, що на Донбасі немає російської армії. Про це він сказав, відповідаючи на запитання українського журналіста.

«Російської армії на території Донбасу немає, але там дійсно створені певні військово-міліцейські формування, що є самодостатніми і готові відбити будь-які масштабні військові акції проти Донбасу. Ми вважаємо, що це відповідає інтересам людей, що проживають на цій території», – сказав Путін.

Президент Росії також звинуватив Київ у зриві Мінських домовленостей і процесу обміну полоненими.

«Українській владі треба домовлятися з самим Донбасом, а не через посередників, а вони від цього ухиляються», – сказав Путін.

Захід звинувачує Кремль у збройній підтримці бойовиків на Донбасі. Всього, за даними Києва, на сході України воюють кілька тисяч кадрових російських військовослужбовців. Кремль називає цих людей «добровольцями».