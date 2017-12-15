Запрацював новий Верховний суд і набули чинності нові редакції трьох кодексів

15 грудня розпочинає роботу новий Верховний суд України.

Крім того, цього дня набирають чинності нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

Рішення про дату набуття чинності кодексів було ухвалене на пленумі нового Верховного суду 30 листопада.

На момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ.

Зміни в Кримінальний процесуальний кодекс, зокрема про обмеження термінів досудового розслідування, набудуть чинності через 3 місяці – 15 березня 2018 року.

Одним із нововведень є поява поняття «зразкова справа» і «типова справа» для прискорення розгляду великої кількості однотипних адміністративних спорів.

Якщо у провадженні одного чи декількох адміністративних судів є типові адміністративні справи, можна звернутися до Верховного суду для ухвалення «зразкового» рішення. Рішення Верховного суду в «зразковій справі» підлягає перегляду Великою палатою Верховного суду в апеляційному порядку.

Також нове процесуальне законодавство запроваджує штрафи для учасників судового засідання за зловживання процесуальними правами.



Крім того, з 15 грудня починає функціонувати в судах інститут наказного провадження і досудового врегулювання спору.

Відповідно до закону, в судах також функціонуватиме єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, яка фактично є втіленням принципу «електронного судочинства».



«Електронний суд» починає функціонувати за 90 днів від дня опублікування державною судовою адміністрацією в газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про запуск системи.



Крім того, процесуальними кодексами передбачено запровадження фільтрів для касаційного оскарження в залежності від суми спору.



3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №6232, яким передбачено нові редакції 3 процесуальних кодексів та внесення змін до ще 2 кодексів. Президент України Петро Порошенко 22 листопада його підписав.

10 листопада Президент Петро Порошенко призначив 113 суддів на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду, а 11 листопада новопризначені судді склали присягу.

Причиною обрання 15 грудня початком роботи нового Верховного суду став день, коли виповниться 100 років від дня заснування Верховного Суду УНР.