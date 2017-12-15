Казахстан: сотні гірників припинили страйки й залишили шахти

У Казахстані сотні гірників, які страйкували під землею кілька днів, припинили протести й залишили шахти увечері 14 грудня, повідомили в гірничій компанії «АрселорМіттал Теміртау». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили дружини кількох шахтарів.

Гірники припинили страйки після того, як AMT подала позов проти страйкарів, які були під землею з 11 грудня, вимагаючи, зокрема, збільшення заробітної плати. 14 грудня суд у місті Шахтинськ дійшов висновку, що протести були незаконними.

Влада Карагандинської області 15 грудня заявила, що гірників не будуть переслідувати за страйки. Також посадовці стверджують, що заробітна платня шахтарів зросте на 30 відсотків, проводяться переговори щодо інших можливих змін у їхніх трудових договорах.

Загалом у страйку взяли участь близько 700 гірників, вимагаючи підвищення зарплат удвічі, повної оплати лікарняних і можливості виходу на пенсію з 50 років. Деякі шахтарі припинили протести в попередні дні.

Підприємство «АрселорМіттал Теміртау» експлуатує вісім вугільних шахт у багатому на ресурси Казахстані й у 2016 році виробило близько чотирьох мільйонів тонн сталі.